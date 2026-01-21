Тони Хоук снова в игре: почему о легенде скейтбординга заговорили в 2026 году

Тони Хоук родился 12 мая 1968 года в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье Нэнси и Фрэнка Питера Руперта Хоука. У него есть две старшие сестры, Пэт и Ленор, и старший брат Стив. Психолог еще в детстве, в школьные годы, определил у него высокий IQ (144) и гиперактивность, граничащую с агрессией. Командные виды спорта давались ему с трудом, и родители решили направить его энергию в творчество. Сначала они пробовали музыку — Тони учился играть на скрипке, но на выходных предпочитал кататься, а не выступать на концертах. В девять лет все изменилось: брат подарил ему скейтборд. Через год отец построил рампу во дворе, и Тони начал тренироваться ежедневно.