Тони Хоук снова в игре: почему о легенде скейтбординга заговорили в 2026 году

Тони Хоук завершил соревновательную карьеру еще в 1999 году, но с тех пор ни на день не покидал скейтбординг. За последние два десятилетия он превратился из спортсмена в предпринимателя, филантропа и культурного символа. Он пережил кризис индустрии, создал одну из самых успешных видеоигр в истории и построил фонд, который изменил жизнь миллионов подростков.
Сегодня Тони 57, он отец четверых детей и дедушка, продолжает активно участвовать в жизни скейт-культуры. Но главное — в 2024 году он впервые подтвердил, что работает над новым проектом с компанией Activision, создавшей серию Tony Hawk’s Pro Skater. Это заявление мгновенно вызвало волну обсуждений среди поклонников по всему миру.
Ранние годы и путь к вершине
Тони Хоук родился 12 мая 1968 года в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье Нэнси и Фрэнка Питера Руперта Хоука. У него есть две старшие сестры, Пэт и Ленор, и старший брат Стив. Психолог еще в детстве, в школьные годы, определил у него высокий IQ (144) и гиперактивность, граничащую с агрессией. Командные виды спорта давались ему с трудом, и родители решили направить его энергию в творчество. Сначала они пробовали музыку — Тони учился играть на скрипке, но на выходных предпочитал кататься, а не выступать на концертах. В девять лет все изменилось: брат подарил ему скейтборд. Через год отец построил рампу во дворе, и Тони начал тренироваться ежедневно.
К началу 1980-х он подписал первый спонсорский контракт с Dogtown Skateboards. В 14 лет он перешел в команду Bones Brigade, где тренировался вместе с другими будущими звездами скейтбординга. К окончанию школы он выиграл более 70 соревнований, получил серьезные травмы (включая сотрясения мозга) и накопил на собственный дом. Его доходы росли: за участие в турнирах он получал до $100 000. К 25 годам его рекорд — 73 победы в 103 стартах — стал недосягаемым. Он 12 раз подряд становился чемпионом мира в верт-скейтбординге, придумав более 30 новых трюков, многие из которых стали классикой.
Кризис и возрождение
В начале 1990-х индустрия скейтбординга переживала упадок. Организация соревнований стала дороже, большинство спонсоров обанкротились, интерес публики упал. Хоук оказался на грани банкротства: ему едва хватало на еду, и он жил на $5 в день, которые получал от Taco Bell за рекламу. Чтобы выжить, он основал компанию Birdhouse Skateboards, заложив дом и распродав часть имущества. Название отсылало к его прозвищу — Birdman («человек-птица»).
Перелом наступил в 1995 году, когда ESPN запустил X-Games — первые Всемирные экстремальные игры. Хоук стал их лицом. А 17 июля 1999 года, на X-Games в Сан-Франциско, после 12 неудачных попыток, он выполнил знаменитый трюк «900» — два с половиной оборота в воздухе с приземлением в противоположную сторону. Этот трюк стоил ему сломанного плеча и десятков сотрясений, но стал символом эпохи. Хоук назвал тот день лучшим в жизни и завершил соревновательную карьеру, но продолжил выступать в шоу, мастер-классах и турне. Позже он повторил «900» в 43 и 48 лет, доказав, что возраст не помеха.
Игры, бизнес и благотворительность
Успех на X-Games привлек внимание Activision (американской компании по созданию и разработке компьютерных игр). Изначально роль в игре должна была достаться Брюсу Уиллису, но разработчики поняли: он далек от скейт-культуры. Так в 1999 году вышла игра Tony Hawk’s Pro Skater для PlayStation — мгновенно ставшая мировым бестселлером. За первые три года серия продала более 14 миллионов копий. Позже вышли Underground, American Wasteland и другие части. Хотя в новых играх Хоук иногда уходил на второй план, он оставался символом франшизы. Последняя официальная часть вышла в 2015 году.
Параллельно Хоук развивал свой бизнес: бренд одежды Hawk Clothing, тур Boom Boom Huck Jam (выступления скейтеров, BMX-велосипедистов и мотофристайлеров), а также аттракцион в парке Six Flags. Его состояние оценивается в $120−140 млн. Но особое внимание он уделяет развитию скейтбординга как массового вида спорта. Его фонд The Skatepark Project (ранее Tony Hawk Foundation) с 2002 года вложил более $3 млн в строительство свыше 450 скейтпарков по США, особенно в районах с низким уровнем дохода. Он также участвует в благотворительных акциях: в 2022 году он купил на аукционе скейт, расписанный Куртом Кобейном, и выпустил лимитированную серию копий, выручив деньги на помощь молодым райдерам.
Личная жизнь и культурное влияние
Хоук был женат четыре раза. От первого брака с Синди Данбар у него сын Райли, который тоже стал профессиональным скейтером. Во втором браке с Эрин Ли родились сыновья Спенсер и Киган. Третья жена — Лотсе Мерриам, с которой у него дочь Каденс Кловер. В 2015 году он женился в четвертый раз на Кэти Гудман — экс-супруге своего бизнес-партнера. Весной 2025 года он впервые стал дедушкой: у Райли и его жены Фрэнсис Кобейн (дочери Курта Кобейна) родился сын Ронин Уокер.
Хоук также активно участвует в поп-культуре. Он снимался в «Полицейской академии», «Трех иксах», «Симпсонах» и других проектах. В 2022 году вышел документальный фильм HBO Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off («Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса»), название которого — его ответ на вопрос, до какого возраста он будет кататься. В июне 2021 года он появился в клипе Аврил Лавин на обновленную версию Sk8er Boi. А 26 декабря 2025 года выступил в балете «Щелкунчик» в театре Сан-Диего: в первом акте — как уличный панк на скейтборде, во втором — в традиционном русском костюме (меховая шапка, туника, красные штаны), выполнив трюки на фоне танца трепак вместе со скейтбордисткой Кейтлин Уэст. Публика приняла выступление с особым восторгом и аплодировала стоя.
Новое сотрудничество с Activision
Главное событие последнего времени — заявление Хоука в шоу Last Meal на канале Mythical Kitchen. «Я бы хотел рассказать больше, но могу сказать одно: снова общаюсь с Activision. Мы начали работать над новым проектом. Это будет то, что фанаты по-настоящему оценят», — сказал он.
Хотя детали не раскрываются, известно, что в 2022 году ремейки Tony Hawk 3 и 4 находились в разработке студией Vicarious Visions, но проект закрыли после ее слияния с Blizzard. Возможно, работа возобновлена. В любом случае это первый официальный сигнал о возможном возвращении культовой серии.
Тони Хоук по сей день остается одной из самых узнаваемых фигур в истории экстремальных видов спорта. Он продолжает развивать скейтбординг, поддерживает молодых райдеров, участвует в культурных проектах и активно ведет соцсети. Его история — не о славе, а о преданности делу. И если он говорит, что работает над чем-то новым, это значит, что скоро мир снова увидит его имя на обложке компьютерной игры или в заголовках новостей.