Каденс: секрет эффективности и выносливости в спорте

Проще говоря, каденс отражает частоту движений: шагов при беге, оборотов педалей на велосипеде или гребков в плавании. От него зависит эффективность тренировки, выносливость и безопасность. В этой статье мы разберем, как работает каденс в разных видах спорта, научимся его измерять и оптимизировать, чтобы тренировки приносили лучший результат.