Сколько шагов мы проходим каждый день, даже если не занимаемся спортом

Многие считают, что шаги засчитываются только во время прогулок или занятий спортом. На самом деле они постепенно накапливаются в течение всего дня: по дороге на работу, во время уборки, походов по магазинам или домашних дел. Если понимать, какие действия сильнее всего влияют на дневную активность, можно увеличить количество шагов без серьезных изменений в расписании.