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Сколько шагов мы проходим каждый день, даже если не занимаемся спортом

Эта статья пригодится тем, кто редко занимается спортом, но хочет понимать, насколько активен в обычной жизни.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Прогулка
За день мы проходим гораздо больше шагов, чем кажется — даже без специальных тренировокИсточник: Magnific

Многие считают, что шаги засчитываются только во время прогулок или занятий спортом. На самом деле они постепенно накапливаются в течение всего дня: по дороге на работу, во время уборки, походов по магазинам или домашних дел. Если понимать, какие действия сильнее всего влияют на дневную активность, можно увеличить количество шагов без серьезных изменений в расписании.

Откуда берутся шаги, если вы не тренируетесь

Даже если день проходит без прогулки или тренировки, полностью неподвижными большинство людей не остаются. Подъем по лестнице, поход на кухню, уборка квартиры, поездка в магазин, прогулка с собакой, перемещения по офису — все это складывается в общий результат.

У людей с сидячей работой обычно набирается около 3000−5000 шагов в день. Если работа связана с постоянным движением, показатель может легко превышать 8000−10000 шагов даже без спортивных занятий. Поэтому ориентироваться стоит не на чужие цифры, а на собственный образ жизни.

Не существует одной обязательной нормы

Долгое время считалось, что каждому человеку необходимо проходить ровно 10 тысяч шагов ежедневно. Сегодня специалисты отмечают, что эта цифра появилась скорее как удачный маркетинговый ориентир, чем как строгая медицинская рекомендация.

Гораздо важнее постепенно увеличивать активность относительно своего привычного уровня. Если сейчас вы проходите около 4000 шагов, то переход к 6000 уже станет заметным вкладом в здоровье. Постепенное увеличение нагрузки обычно оказывается эффективнее, чем попытки резко изменить образ жизни.

Следите за шагами несколько дней подряд

Оценивать активность по одному дню не стоит. В будни человек может много сидеть, а в выходные провести несколько часов на прогулке. Поэтому лучше посмотреть средний показатель хотя бы за неделю.

В этом помогают фитнес-браслеты, умные часы или приложения в смартфоне. Они автоматически считают шаги и позволяют увидеть, какие привычки делают день более активным.

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Не все шаги одинаково полезны

Количество шагов — важный показатель, но имеет значение и темп движения. Медленная ходьба по квартире отличается от прогулки быстрым шагом, при которой активнее работают мышцы и сердечно-сосудистая система.

Это не означает, что бытовая активность бесполезна. Наоборот, именно она помогает избежать длительного сидения. Но если есть возможность пройти часть маршрута в более быстром темпе, пользы для организма станет больше.

Используйте повседневные возможности двигаться чаще

Иногда достаточно небольших изменений, чтобы к вечеру набралось еще 1000−3000 шагов. Можно выйти на одну остановку раньше, отказаться от лифта, пройтись во время телефонного разговора или сделать небольшой круг после обеда.

Такие привычки почти не требуют дополнительного времени, зато постепенно становятся частью повседневной жизни. За неделю разница может составить несколько десятков тысяч дополнительных шагов.

Домашние дела тоже увеличивают активность

Уборка, приготовление еды, перестановка вещей, работа в саду или на даче требуют постоянных перемещений. Конечно, они не заменяют полноценную прогулку, но помогают меньше времени проводить сидя.

Если объединить домашние дела с короткими прогулками утром или вечером, дневная активность значительно увеличится без специальных тренировок.

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Если цель — больше двигаться, не гонитесь за рекордами

Попытка сразу проходить по 15−20 тысяч шагов часто заканчивается усталостью и потерей мотивации. Гораздо разумнее увеличивать ежедневную активность постепенно, ориентируясь на самочувствие.

Даже дополнительные 1000−2000 шагов каждый день способны со временем стать новой привычкой. Именно регулярность приносит больше пользы, чем редкие очень длинные прогулки.

Полезно знать: какие действия помогают быстрее набрать шаги

Часто кажется, что для высокой активности нужно специально выделять время. На практике достаточно распределить движение по всему дню. Если несколько раз пройтись по офису, сходить пешком за покупками, отказаться от лифта и вечером выйти на двадцатиминутную прогулку, итоговый результат окажется значительно выше.

Полезно также устраивать короткие перерывы каждый час, особенно если работа проходит за компьютером. Несколько минут ходьбы помогают не только увеличить количество шагов, но и снизить ощущение усталости после долгого сидения.

Еще одна полезная привычка — не воспринимать прогулку как тренировку. Если ходьба становится естественной частью дня, поддерживать активность оказывается гораздо проще, чем заставлять себя заниматься по расписанию.

Количество шагов складывается не только из тренировок, но и из десятков обычных действий, которые сопровождают нас каждый день. Если отслеживать свою активность и постепенно добавлять больше движения в привычный распорядок, можно заметно увеличить ежедневную нагрузку без кардинальных изменений образа жизни.