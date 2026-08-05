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97-летняя британка пролетела на крыле самолета после инсульта

Британская пенсионерка Бетти Бромейдж установила новый мировой рекорд, совершив экстремальный полет на крыле самолета в 97 лет.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Во время полета Бромейдж находилась на специальной конструкции, установленной на крыле легкомоторного самолета. Самолет выполнил в воздухе несколько маневров, включая мертвую петлю и переворот вокруг своей оси.

Бромейдж стала самой пожилой женщиной в мире, которая выполнила подобный трюк, обновив собственное же достижение, внесенное в книгу рекордов Гиннесса в 2022 году. Для нее это уже шестой подобный экстремальный трюк за последние десять лет.

В августе 2025 года Бромейдж перенесла инсульт, после которого у нее возникли проблемы с речью. Однако это не заставило пенсионерку отказаться от активного образа жизни и любви к экстремальным развлечениям.

Свой трюк Бромейдж выполнила, чтобы собрать средства для больницы в Челтнеме, где проходила реабилитацию после болезни. Собранные деньги пойдут на закупку медицинского оборудования.

Бромейдж не планирует останавливаться на этом достижении и намерена подготовить «нечто особенное» к своему столетию.