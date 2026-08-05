97-летняя британка пролетела на крыле самолета после инсульта

Бромейдж стала самой пожилой женщиной в мире, которая выполнила подобный трюк, обновив собственное же достижение, внесенное в книгу рекордов Гиннесса в 2022 году. Для нее это уже шестой подобный экстремальный трюк за последние десять лет.