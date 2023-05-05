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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию из-за россиян

В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

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Источник: Reuters

Традиционный этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября и стал бы юбилейным, 50-м по счету. Решение об отмене было принято в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

По аналогичной причине в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Он должен был начаться сегодня, 5 мая, в Таубербишофсхайме.

10 марта Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о возвращении россиян к международным стартам. Некоторые европейские страны в знак протеста отказались проводить у себя международные соревнования и отправлять спортсменов на турниры с участием россиян.

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