Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию из-за россиян

Традиционный этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября и стал бы юбилейным, 50-м по счету. Решение об отмене было принято в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

По аналогичной причине в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Он должен был начаться сегодня, 5 мая, в Таубербишофсхайме.