Спортсменок из России не допустили до соревнований по фехтованию
Олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили до соревнований.
Олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили до соревнований.
Международная федерация фехтования не допустила до соревнований некоторых российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, сообщает РИА Новости спорт.
«Не допустили всех сильнейших спортсменов: Великую, Кузнецову, Никитину, Решетникова, Ибрагимова, Егорян, Позднякову. Все, кто хотят участвовать во Всемирных военных играх, все носят погоны, это сильнейшие спортсмены. Все лучшие спортсмены мира в других странах тоже имеют принадлежность к армии. Есть те, кто допущены, но эти фамилии вам неизвестны», — сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.