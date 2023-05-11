Спортсменок из России не допустили до соревнований по фехтованию

«Не допустили всех сильнейших спортсменов: Великую, Кузнецову, Никитину, Решетникова, Ибрагимова, Егорян, Позднякову. Все, кто хотят участвовать во Всемирных военных играх, все носят погоны, это сильнейшие спортсмены. Все лучшие спортсмены мира в других странах тоже имеют принадлежность к армии. Есть те, кто допущены, но эти фамилии вам неизвестны», — сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.