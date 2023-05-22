Глава ФФР: «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше»

«Помимо спортсменов в нем (во втором списке — Sports.ru) есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE. Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого-то на международные соревнования. Вероятно, дальше будут еще какие-то списки, но все это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», — сказал Мамедов.