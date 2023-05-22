Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Дания
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Норвегия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Венгрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словения
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Хоккей. НХЛ
23.05
Флорида
Каролина
Все события
12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава ФФР: «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше»

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов скептически оценил шансы на участие в Олимпийских Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе международная федерация фехтования (FIE) представила итоговый список из 24 российских спортсменов, допущенных к турнирам. В нем нет ни одного призера Олимпиаде в Токио.

«Помимо спортсменов в нем (во втором списке — Sports.ru) есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE. Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого-то на международные соревнования. Вероятно, дальше будут еще какие-то списки, но все это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», — сказал Мамедов.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) стала лучшей в фехтовании на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Промес: «Спартаку» пришло время биться за золото в РПЛ
«Реал» обратился в генпрокуратуру из-за оскорблений футболиста Винисиуса
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь