Украинка Харлан предложила условия допуска россиян на Олимпиаду

«Конечно, я этого не поддерживаю. Во-первых, потому, что я не думаю, что российские спортсмены финансируют сами себя, им точно продолжает платить деньги их страна. Во-вторых, были случаи, когда спортсмены участвовали в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, а затем возвращались домой и праздновали медали в футболках и флагах своих стран. Чем это похоже на нейтралитет? Тем более многие спортсмены, которые до сих пор считаются нейтральными, открыто поддерживают СВО и российских военных. Я надеюсь, что на Играх в Париже это будут жестко контролировать.



Мое мнение — ехать можно тем, кто открыто говорил, что не поддерживает СВО, и финансово помогает Украине. Только такие люди должны иметь возможность участвовать на Олимпиаде, потому что они действительно нейтральны», — сказала Харлан.