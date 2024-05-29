Украинка Харлан предложила условия допуска россиян на Олимпиаду
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала решение МОК о допуске спортсменов из России на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает AS.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала решение МОК о допуске спортсменов из России на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает AS.
«Конечно, я этого не поддерживаю. Во-первых, потому, что я не думаю, что российские спортсмены финансируют сами себя, им точно продолжает платить деньги их страна. Во-вторых, были случаи, когда спортсмены участвовали в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, а затем возвращались домой и праздновали медали в футболках и флагах своих стран. Чем это похоже на нейтралитет? Тем более многие спортсмены, которые до сих пор считаются нейтральными, открыто поддерживают СВО и российских военных. Я надеюсь, что на Играх в Париже это будут жестко контролировать.
Мое мнение — ехать можно тем, кто открыто говорил, что не поддерживает СВО, и финансово помогает Украине. Только такие люди должны иметь возможность участвовать на Олимпиаде, потому что они действительно нейтральны», — сказала Харлан.
В июле 2023 года Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира в Милане из-за отказа после поединка пожать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой.
В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.