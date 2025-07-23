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Рапирист из Египта госпитализирован после поединка с россиянином

Египетского рапириста Мохамеда Хамзу госпитализировали после четвертьфинального поединка на чемпионате мира по фехтованию против россиянина Кирилла Бородачева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кирилл Бородачев победил Хамзу последним уколом со счетом 15:14 и вышел в полуфинал. В середине боя египтянин упал на дорожку и попросил помощи, он пожаловался на боль в районе живота после одного из уколов Бородачева. Тем не менее, Хамза продолжил поединок и, несмотря на боль, довел его до конца. Но после завершения боя спортсмен не смог покинуть зал самостоятельно, его унесли на руках в раздевалку, а позже госпитализировали.

В полуфинале чемпионата мира Бородачев был сильнее олимпийского чемпиона Токио Максима Поти из Франции. В финале соперником Кирилла будет Райан Чой из Гонконга.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в столице Грузии Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Суммарно от России выступят 24 спортсмена (12 мужчин и 12 женщин).