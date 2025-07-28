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Российские рапиристки уступили украинкам в ⅛ финала ЧМ

Российские рапиристки не сумели выйти в ¼ финала чемпионата мира в Тбилиси.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Российские фехтовальщицы — Полина Козаева, Марта Мартьянова, Виталина Анащенкова — не смогли пройти дальше ⅛ финала на чемпионате мира по фехтованию — 2025 в командной рапире. Они уступили украинским спортсменкам со счетом 36:45. В четвертьфинале украинки встретятся с командой Италии.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси (Грузия) и завершится 30 июля. В этот раз Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян даже до командных соревнований, хотя и в нейтральном статусе. Последним крупным стартом для фехтовальщиков из России была Олимпиада в Токио, когда удалось завоевать 8 наград. На чемпионате мира в 2023-м россияне тоже участвовали, но в усеченном составе. Многие лидеры отсутствовали из-за недопуска или добровольного отказа.

Состав сборной России на турнире

  • Женщины: Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская (шпага), Софья Великая, Яна Егорян, Александра Михайлова, Ольга Никитина (сабля), Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова и Анна Соловьева (рапира).
  • Мужчины: Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (шпага), Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Павел Граудынь (сабля), Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик и Владислав Мыльников (рапира).