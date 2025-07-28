Российские рапиристки уступили украинкам в ⅛ финала ЧМ

Чемпионат мира проходит в Тбилиси (Грузия) и завершится 30 июля. В этот раз Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян даже до командных соревнований, хотя и в нейтральном статусе. Последним крупным стартом для фехтовальщиков из России была Олимпиада в Токио, когда удалось завоевать 8 наград. На чемпионате мира в 2023-м россияне тоже участвовали, но в усеченном составе. Многие лидеры отсутствовали из-за недопуска или добровольного отказа.