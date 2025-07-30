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Россияне стали пятыми в неофициальном зачете ЧМ- 2025 по фехтованию

Лидером зачета стала Франция.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В среду, 30 июля, завершился чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси, куда были допущены российские спортсмены. Они выступали в нейтральном статусе, а заработанные ими награды не шли в официальный медальный зачет.

За все время соревнований российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали. Золотую награду на турнире в Тбилиси выиграла саблистка Яна Егорян, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток. Первое место в зачете у Франции, завоевавшей шесть наград — три серебра, два золота и одну бронзу. Второе место заняла команда США с двумя золотыми, одной серебряной. Третьими стали итальянцы (две золотые, четыре бронзовые). Четвертое место заняла команда Японии — две золотые, одна бронзовая.

Также россияне приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Там им удалось заработать всего 10 наград. На данный момент российские спортсмены большинства видов спорта по-прежнему не могут принимать участие в соревнованиях, особенно это касается командных стартов.