Россияне стали пятыми в неофициальном зачете ЧМ- 2025 по фехтованию

За все время соревнований российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали. Золотую награду на турнире в Тбилиси выиграла саблистка Яна Егорян, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток. Первое место в зачете у Франции, завоевавшей шесть наград — три серебра, два золота и одну бронзу. Второе место заняла команда США с двумя золотыми, одной серебряной. Третьими стали итальянцы (две золотые, четыре бронзовые). Четвертое место заняла команда Японии — две золотые, одна бронзовая.