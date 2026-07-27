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Саблист Граудынь — о победе на ЧМ: Это было потрясающе

Российский саблист Павел Граудынь заявил, что потрясен и очень счастлив победе на чемпионате мира в Гонконге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27 июля 19‑летний россиянин в финале победил До Ген‑Дона из Южной Кореи со счетом 15:7. Граудынь — первый с 2015 года представитель России, завоевавший золото чемпионата мира в индивидуальном турнире саблистов.

— Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране.

— Ожидали, что будете лидировать с самого начала поединка?

— Возможно, немного, но это потрясающе. Сегодня очень хороший день, — приводит слова Граудыня после победы «Матч ТВ».

Граудынь завоевал первую для российских фехтовальщиков медаль на международных соревнованиях после возвращения флага и гимна. В июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.