Саблист Граудынь — о победе на ЧМ: Это было потрясающе

27 июля 19‑летний россиянин в финале победил До Ген‑Дона из Южной Кореи со счетом 15:7. Граудынь — первый с 2015 года представитель России, завоевавший золото чемпионата мира в индивидуальном турнире саблистов.
— Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране.
— Ожидали, что будете лидировать с самого начала поединка?
— Возможно, немного, но это потрясающе. Сегодня очень хороший день, — приводит слова Граудыня после победы «Матч ТВ».
Граудынь завоевал первую для российских фехтовальщиков медаль на международных соревнованиях после возвращения флага и гимна. В июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.