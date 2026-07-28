Путин поздравил российского саблиста Граудыня с золотом ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российского саблиста Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.
19-летний спортсмен завоевал золотую медаль в личном турнире. В финальном поединке Граудынь уверенно победил представителя Южной Кореи До Кен Дона со счётом 15:7.
"Уважаемый Павел Владимирович! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию 2026 года.
Отмечу высокий класс мастерства и победный настрой, которые Вы неизменно демонстрировали на пути к финалу. И конечно, Вашу выдержку, твердость характера и уверенность в своих силах в решающей встрече с олимпийским чемпионом из Республики Корея. Убежден, что золотая медаль турнира в Гонконге станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования и вдохновит Вас на новые яркие достижения.
Желаю здоровья, благополучия и удачи", — говорится в поздравительной телеграмме Путина.