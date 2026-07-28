Путин поздравил российского саблиста Граудыня с золотом ЧМ

Отмечу высокий класс мастерства и победный настрой, которые Вы неизменно демонстрировали на пути к финалу. И конечно, Вашу выдержку, твердость характера и уверенность в своих силах в решающей встрече с олимпийским чемпионом из Республики Корея. Убежден, что золотая медаль турнира в Гонконге станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования и вдохновит Вас на новые яркие достижения.