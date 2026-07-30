Глава ФФР: сборная России за время отстранения ослабла в 50 раз

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню — он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах.



Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали “улетели”. Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», — сказал Мамедов.