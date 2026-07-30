Глава ФФР: сборная России за время отстранения ослабла в 50 раз

Мировое первенство по фехтованию проходило с 22 по 30 июля в Гонконге. На турнире было разыграно 12 комплектов наград. У российской команды единственную медаль завоевал 19-летний саблист Павел Граудынь, выигравший золото. Всего на ЧМ-2026 выступили 26 российских фехтовальщиков.
«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню — он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах.
Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали “улетели”. Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», — сказал Мамедов.
ЧМ-2026 в Гонконге стал первым крупным турниром после снятия Международной федерацией фехтования (FIE) всех ограничения с российских и белорусских спортсменов. Они выступали на соревнованиях с национальной символикой — флагом и гимном.
Следующий чемпионат мира по фехтованию пройдет с 20 по 28 июля 2027 года в Ташкенте.