Российский саблист взял первое золото с флагом и гимном после возвращения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский саблист Павел Граудынь стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.
В финальном поединке Граудынь одолел олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Гён Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
Граудыню 19 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.