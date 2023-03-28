«Мне иногда даже бывает неудобно перед Лизой». София Захарова — о возрастном цензе, взаимоотношениях с конкурентами и правильно поставленных задачах

— София, Софья, Соня. Как реагируете, когда слышите неправильное произношение своего имени?

— На самом деле, привыкла, что часто путают. Но всё-таки режет слух. Приятнее, когда называют правильно — София. В детском возрасте на соревнованиях говорили: «На лёд приглашается Софья Захарова», там уже было не поправить. А если в разговоре, то могу поправить, зависит от того, с кем общаюсь. Такое случается, потому что очень много тёзок, в фигурном катании часто встречаются Софьи. Пока на соревнованиях высокого уровня подобных ошибок не встречала.

— София! Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга, подводя итог Финала Гран-При, на своей странице во Вконтакте назвала вас открытием сезона. Как себя ощущаете в подобном статусе?

— Для меня огромный прогресс, что участвую в соревнованиях такого уровня, но пока я не занимаю высоких мест, я не в сборной России. Тем не менее, я хвалю себя и чувствую себя на ступеньку выше, чем была в прошлом году. Но нет ощущений, что я звезда. То есть, ничего не изменилось: с людьми я общаюсь так же, с поклонниками стараюсь быть открытой, хочу показать им, что я такой же человек, как и они.

Фото Елены Разиной

— Быть самой молодой участницей финала Гран-При, ещё и при родных трибунах — это серьёзная психологическая нагрузка. Было ли опасение, что можно перегореть?

— Я уже стараюсь контролировать себя, уже знаю, что себе сказать, как себя успокоить, как действовать в стрессовых ситуациях. Всё-таки, и опыт помогает. Что касается домашней арены, наоборот, было проще, спокойнее, что не нужно было никуда лететь на самолёте. Я отказалась от проживания в гостинице. Даже если соревнования проходят в твоём городе, её, всё равно, предлагают и многие фигуристы соглашаются. Но мне было комфортнее дома, удобнее ездить из дома, поэтому не было какого-то сильного стресса.

— Более 203 баллов в финале Гран-При. Можно ли сказать, что к концу сезона вышли на пик формы?

— Конечно, мы довольны результатом. Да, есть над чем работать. У меня планируются ещё один турнир — на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга с 11 по 13 апреля. Ещё не знаю, буду выступать или нет, но в плане на сезон они есть. Пока сбавляю обороты, сейчас у меня передышка после финала Гран-При. Поработаю над элементами ультра-си, и начну опять готовиться к соревнованиям.

Фото Елены Разиной

— Что для вас значит «отдохнуть»? Сейчас мы встречаемся на катке, то есть, процесс, всё равно, не отпускает.

— У меня был один полноценный выходной, и со вторника я катаюсь. Для меня отдых после соревнований — это когда я не катаю какое-то время программы, спокойно работаю над элементами, никуда не тороплюсь. Просто отрабатываю или исправляю какие-то ошибки.

Фото Елены Разиной

— У вас была возможность остаться в юниорах, но приняли решение идти во взрослое катание. Как давалось такое решение?

— Принять решение было не сложно, а в моральном плане было ощущение, что начинается взрослый сезон, я буду выступать со звёздами мирового уровня, с олимпийскими чемпионами. Это огромная ответственность. Внутри мне хотелось показать всем, что я тоже конкурентоспособна и готова соревноваться с такими спортсменами. Получается, что в прошлом сезоне, на первых соревнованиях по мастерам, когда мы только решили попробовать, я откатала две программы и я заняла второе место, набрала нужные баллы и выполнила с первого раза норматив.

— Одно дело пересекаться с Валиевой и Туктамышевой на тренировочном катке, а другое — вместе с ними участвовать в соревнованиях и быть конкурентами.

— Хотелось и показать себя, но вместе с тем, понимала, что это очень круто — находиться здесь, выступать на домашней арене, со спортсменами такого уровня, что у меня есть такая возможность. Я сама по себе открытый и общительный человек, мне не сложно общаться с разными людьми. Мы достаточно тепло со всеми участницами общаемся. Бывает, что кто-то помогает другому, если нет лака, например, могут дать, или кофту одолжить. Но всё же мы разделяем лёд и жизнь за площадкой. Например, мы в одной группе с Полиной Свириденко очень хорошо общаемся вне льда, но на соревнованиях мы соперницы. Потом, когда мы выходим с арены — у нас снова приятельские отношения.

Фото Елены Разиной

— В этом сезоне было две ритмичные и задорные программы: «Кабаре» в короткой и «Мулен Руж» в произвольной, и они вам очень подходят. А есть ли какие-то планы на следующий сезон, будете ли сохранять образ?

— Мне очень нравятся эти образы. Но в следующем сезоне будем менять короткую программу и образ изменится кардинально, для того, чтобы зрители увидели меня с другой стороны. Я могу выступать не только под задорное и весёлое, но и под что-то противоположное. По поводу музыки и образа мы уже всё обдумали, но хотели бы, чтобы это был сюрприз.

— Возрастной ценз в женском фигурном катании, как вы к этому относитесь? Нужно ли допускать совсем юных фигуристок до взрослых соревнований?

— В международных соревнованиях возрастной ценз на год раньше. А в России я влетела в последний вагон. На следующий сезон могут выступать по мастерам спортсмены, которым исполнится 15 лет к 1 июля. (Софии исполнится 15 лет 3 апреля — прим. ред.) Мне иногда даже бывает неудобно перед Лизой (Туктамышевой — прим. ред.), что у нас очень большая разница в возрасте (Елизавете — 26 лет — прим. ред). А если бы выходили девочки младше меня, то это смотрелось бы очень странно. Не очень по-спортивному, наверно, судить женщин и девочек.

— Ещё одно достижение сезона — у вас появился свой фан-клуб. Как узнали об этом? Как поддерживаете общение?

— На самом деле, я не ожидала, что у меня появится какая-то team-группа. Это произошло после второго этапа в Сочи. Я увидела в инстаграме (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что на меня подписался пользователь Team Sofia Zakharova. Я на них подписалась, потом у них появилась группа в телеграмме. Прошло какое-то время, мне написала девочка, спросила, можно им стать официальной team-группой. И на чемпионате России они мне сделали подарок, подарили мне букет гипсофилов белых с розами, игрушку в виде корги, стикеры с корги и носочки. Я была им очень благодарна, поэтому сделала новогодние подарочки. Так как все семь девочек-администраторы этой группы — живут в разных городах, я упаковала всем посылочки, положила ёлочные игрушки в стиле ретро и открытки. Им было приятно, мне приятно. Они мне также делали подарок на чемпионате Санкт-Петербурга, подарили две книги Агаты Кристи. И на финале Гран-При они сделали мне подарок: пижаму, свечку, флешку, и набор косметики. На 8 марта ещё букет прислали, моей радости нет предела!

Фото Елены Разиной

— У вас очень насыщенный график. Сегодня с 8:30 вы на катке. Кроме фигурного катания увлекаетесь хип-хопом, не забываете изучать языки, уделяете время собакам. Как такое возможно?

— Пока есть силы, есть возможности, беру от жизни всё. По вечерам я прихожу домой уже никакая, но люди вокруг заряжают меня энергией, и это как-то помогает мне чувствовать себя легче. Выходные дни я провожу просто лёжа на диване, особо нет никакого активного отдыха, у меня и так вся жизнь активная. Я сама договариваюсь с репетиторами, хип-хоп — это было моё решение, поэтому там я тоже договариваюсь сама. Если по каким-либо причинам мне нужно пропустить тренировку на катке, я тоже решаю эти вопросы сама. Мама меня привозит и в какие-то дни дедушка меня забирает с занятий.

— Знаю, что фигурное катание порекомендовал врач. А когда поняли, что это ваш вид спорта?

— Я сначала занималась с инструктором в Академии фигурного катания. У меня получалось, мне было интересно. И когда встал вопрос: переходим ли мы в группу к профессиональному тренеру, или остаёмся на том же уровне, тогда пришлось принимать решение. Тогда я начала заниматься у Ольги Ювенальевны Арсеньевой. У меня были моменты, лет в 10, наверно, когда я говорила, что мне тяжело каждый день выходить на лёд, у меня ничего не получается. Мама мне отвечала, что всё равно отправит меня в какой-нибудь спорт, чтобы не бездельничала. Конечно, я понимала, что от фигурного катания никуда не денусь, это моя жизнь!

— Ваш совет юным спортсменам, которые сейчас тоже стоят на перепутье и, проделав определённый путь, готовы всё перечеркнуть.

— Я бы дала рекомендацию — переждать, потому как случаются разные ситуации. Бывает пубертатный период, бывает резкий рост, и ещё какие-то заскоки в голове, лень, или что-то не получается. Это всё нужно просто пережить, на это нужно время. Нужно стараться заряжать себя каждый день позитивом, и искать везде плюсы. Даже если тренировка не удалась — из неё нужно вытянуть всё положительное! Ну, а если совсем нет, если этот заскок длится уже несколько лет, то, конечно, заставлять себя нельзя.

— Пожелание Софии Захаровой для Софии Захаровой на 15-летие.

— Жить в своё удовольствие и делать всё в своё удовольствие. И ни на кого не обращать внимание!