Фигуристка Хикару Комияма занялась пауэрлифтингом и теперь поднимает огромные веса

Источник: соцсети

Американская фигуристка Хикару Комияма устала от нападок тренера из-за ее веса. Тренер заставляла мать девушки садить Хикару на диету, чтобы она употребляла в день всего 400 ккал. Результатом такой диеты для спортсменки стало расстройство пищевого поведения.

Девушка закончила с фигурным катанием и долго боролась с последствиями болезни. Пока друзья не познакомили ее с пауэрлифтингом. Употребление большого количества белка для роста мышц помогло Комияме преодолеть старые проблемы с едой.

Сегодня Хикару известна под прозвищем «Маленький зверь». При росте 152 см и весе 56 килограммов девушка в становой тяге поднимает вес, превышающий ее собственный в четыре раза. Она участвует в челленджах, где требуется раздавить арбуз одними ногами.

Источник: соцсети

Источник: соцсети