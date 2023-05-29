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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристки Загитова и Валиева примут участие в забеге на 60 метров

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова, Камила Валиева, победительница Финала Гран-при России прошлого сезона Аделия Петросян и Софья Акатьева 5 июня примут участие в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики, сообщает РИА Новости Спорт.

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Источник: РИА "Новости"

Организаторами выступают Департамент спорта города Москва и Всероссийская федерация легкой атлетики. Соревнования пройдут 5 и 6 июня в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, еще и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», — сказала Загитова.

«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации. Ну, а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций — такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок» — рассказала Валиева.

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