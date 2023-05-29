Фигуристки Загитова и Валиева примут участие в забеге на 60 метров

Организаторами выступают Департамент спорта города Москва и Всероссийская федерация легкой атлетики. Соревнования пройдут 5 и 6 июня в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, еще и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», — сказала Загитова.