Стали известны новые подробности состояния Костомарова

Сообщается, что настроение Костомарова подвержено перепадам, но депрессии у 46-летнего фигуриста нет, несмотря на то, что он находится в больнице с января.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», — сказал источник.

В январе Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В марте Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей и проходит восстановление после болезни.