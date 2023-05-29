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29 мая, источник: Sportmail.ru

Стали известны новые подробности состояния Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не находится в состоянии депрессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что настроение Костомарова подвержено перепадам, но депрессии у 46-летнего фигуриста нет, несмотря на то, что он находится в больнице с января.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», — сказал источник.

В январе Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В марте Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей и проходит восстановление после болезни.

Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом в танцах на льду на Играх 2006 года в Турине.

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