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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристки Щербакова и Трусова не попали в состав сборной на следующий сезон

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

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У женщин в список вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

В утвержденном списке отсутствуют Анна Щербакова и Александра Трусова.

У мужчин в состав вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира.

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