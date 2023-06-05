Фигуристки Щербакова и Трусова не попали в состав сборной на следующий сезон
Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
У женщин в список вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.
В утвержденном списке отсутствуют Анна Щербакова и Александра Трусова.
У мужчин в состав вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.
19-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира.