Фигуристки Щербакова и Трусова не попали в состав сборной на следующий сезон

У мужчин в состав вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.