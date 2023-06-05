Текущие события
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Все события
18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Самбо-70» Лайшев — о Плющенко: Хотел бы извиниться перед Женей

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что сейчас думает о Евгении Плющенко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает все правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».

Ранее Лайшев говорил, что Плющенко великий спортсмен, но еще никак не проявил себя как тренер. И отмечал, что от него не стоит ждать чуда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Смолов женился на российской модели
Болельщику «Бордо» грозит штраф и тюремный срок за толчок игрока...
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь