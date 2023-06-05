Президент «Самбо-70» Лайшев — о Плющенко: Хотел бы извиниться перед Женей
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что сейчас думает о Евгении Плющенко.
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что сейчас думает о Евгении Плющенко.
«Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает все правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».
Ранее Лайшев говорил, что Плющенко великий спортсмен, но еще никак не проявил себя как тренер. И отмечал, что от него не стоит ждать чуда.