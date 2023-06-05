Роднина высказалась о переходе дочери Тутберидзе в сборную Грузии

«Потеря? Если из “Химок” ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды» — сказала Роднина.
20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин — серебряные призеры чемпионата России 2022 года. Фигуристы тренируются в США и в прошедшем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях.
Дэвис, которая является дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, имеет американское гражданство. Ее партнер является сыном актера Бориса Смолкина.