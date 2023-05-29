Бывший врач группы Тутберидзе подал иск о защите достоинства

Врач российских фигуристов Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства.

«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют “Доктор Допинг”, тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта.

В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль", — сказал Шветский.

Я затребовал компенсацию всего в один рубль, поскольку главное для меня — работа, я люблю свою профессию и считаю необходимым снять с себя подозрения, исключив себя из списка подозреваемых по делу Камилы Валиевой. Или же при обратном результате понести соответствующее наказание.

Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины", — заявил Шветский.

В олимпийском сезоне 2021/22 Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.