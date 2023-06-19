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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева рассказала о своем самом полезном денежном вложении

Российская фигуристка Евгения Медведева во время общения с подписчиками в одной из своих соцсетей назвала свое самое полезное денежное вложение.

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15
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15
фотографий

— Самое полезное вложение в твоей жизни?

— 100 тысяч в собаку, — ответила Медведева.

Всего у Медведевой две собаки породы французский бульдог — Джерри и Тофу-Чан.

23-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

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Медведева рассказала о своем самом полезном денежном вложении
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