Медведева рассказала о своем самом полезном денежном вложении
Российская фигуристка Евгения Медведева во время общения с подписчиками в одной из своих соцсетей назвала свое самое полезное денежное вложение.
Российская фигуристка Евгения Медведева во время общения с подписчиками в одной из своих соцсетей назвала свое самое полезное денежное вложение.
— Самое полезное вложение в твоей жизни?
— 100 тысяч в собаку, — ответила Медведева.
Всего у Медведевой две собаки породы французский бульдог — Джерри и Тофу-Чан.
23-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.