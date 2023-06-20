Загитова проведет бой на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию

«Фехтование и фигурное катание — дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», — сказала Загитова.