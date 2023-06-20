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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова проведет бой на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию

Поединок олимпийских чемпионок состоится в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

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Источник: РИА "Новости"

1 июля Алина Загитова проведет поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян, сообщает РИА Новости.

Поединок состоится в «Лужниках» в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

«Фехтование и фигурное катание — дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», — сказала Загитова.

Алина Загитова побеждала на Олимписких играх в корейском в Пхенчхане в 2018 году.

Карина Азнавурян завоевывала золото в соревнованиях по командной шпаге в составе сборной России на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов.

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