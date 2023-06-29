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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров выложил новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео из больницы, на котором он тренируется после протезирования.

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На видео запечатлено, как 46-летний фигурист тренируется с протезами под присмотром врачей. Заметно, что у Костомарова ампутированы кисти на обеих руках.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», — написал Костомаров.

В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.

В мае Костомаров впервые опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. На прошлой неделе спортсмену установили протезы и он начал процесс реабилитации. Ранее сообщалось, что спортсмен пробудет в больнице как минимум до конца лета.

Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине.

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