Костомаров выложил новое видео тренировки с протезами
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео из больницы, на котором он тренируется после протезирования.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео из больницы, на котором он тренируется после протезирования.
На видео запечатлено, как 46-летний фигурист тренируется с протезами под присмотром врачей. Заметно, что у Костомарова ампутированы кисти на обеих руках.
«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», — написал Костомаров.
В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.
В мае Костомаров впервые опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. На прошлой неделе спортсмену установили протезы и он начал процесс реабилитации. Ранее сообщалось, что спортсмен пробудет в больнице как минимум до конца лета.
Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине.