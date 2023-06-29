Костомаров выложил новое видео тренировки с протезами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=793b659139bfbf0b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239076&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео запечатлено, как 46-летний фигурист тренируется с протезами под присмотром врачей. Заметно, что у Костомарова ампутированы кисти на обеих руках.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», — написал Костомаров.

В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.

В мае Костомаров впервые опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. На прошлой неделе спортсмену установили протезы и он начал процесс реабилитации. Ранее сообщалось, что спортсмен пробудет в больнице как минимум до конца лета.