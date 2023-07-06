Роман Костомаров выписан из больницы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82b8b81a4580b73f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239097" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях 46-летнего фигуриста появилось видео, где он прощается с врачами и персоналом больницы в Коммунарке и благодарит их за то, что они спасли его жизнь.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.



Огромная команда #komunarkateam под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», — подписал видео Костомаров.

В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.

В мае Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. 26 июня фигурист опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.