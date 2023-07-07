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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский фигурист получил стрессовый перелом

20-летний фигурист Артем Ковалев сообщил, что получил стрессовый перелом левой большеберцовой кости голени первой степени.

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Источник: РИА "Новости"

Ковалеву назначен курс лечения. Точные сроки восстановления не уточняются.

На чемпионате России 2022 года в Красноярске фигурист занял пятое место.

В начале июня Ковалев вошел в список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

Ковалев тренируется под руководством Александра Волкова, ранее фигурист входил в группу Евгения Плющенко.

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