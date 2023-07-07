Российский фигурист получил стрессовый перелом
20-летний фигурист Артем Ковалев сообщил, что получил стрессовый перелом левой большеберцовой кости голени первой степени.
20-летний фигурист Артем Ковалев сообщил, что получил стрессовый перелом левой большеберцовой кости голени первой степени.
Ковалеву назначен курс лечения. Точные сроки восстановления не уточняются.
На чемпионате России 2022 года в Красноярске фигурист занял пятое место.
В начале июня Ковалев вошел в список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.
Ковалев тренируется под руководством Александра Волкова, ранее фигурист входил в группу Евгения Плющенко.