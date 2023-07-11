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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Дочь Тутберидзе получала деньги из бюджета, в Минспорта все объяснили

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, не выступавшие за сборную России в прошлом сезоне, получали деньги из бюджета, поскольку выполнили критерии попадания в команду.

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Источник: РИА "Новости"

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые сменили в июне спортивное гражданство на грузинское, получали деньги из федерального бюджета в сезоне-2022/23, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на Министерство спорта.

Диана и Глеб выполнили критерии попадания в основной состав списка кандидатов сборной команды России в сезоне-2022/23, по заявке федерации со спортсменами. Между сторонами было заключено трудовое соглашение. Однако за тот период они ни разу не выступили за сборную России. На новый сезон-2023/24 их не включили в списки кандидатов.

Дэвис является дочкой российского тренера Этери Тутберидзе. Пара живет и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования. Дуэт в сезоне-2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое место на чемпионате Европы и 14-е на Олимпиаде.

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