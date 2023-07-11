Дочь Тутберидзе получала деньги из бюджета, в Минспорта все объяснили
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, не выступавшие за сборную России в прошлом сезоне, получали деньги из бюджета, поскольку выполнили критерии попадания в команду.
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, не выступавшие за сборную России в прошлом сезоне, получали деньги из бюджета, поскольку выполнили критерии попадания в команду.
Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые сменили в июне спортивное гражданство на грузинское, получали деньги из федерального бюджета в сезоне-2022/23, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на Министерство спорта.
Диана и Глеб выполнили критерии попадания в основной состав списка кандидатов сборной команды России в сезоне-2022/23, по заявке федерации со спортсменами. Между сторонами было заключено трудовое соглашение. Однако за тот период они ни разу не выступили за сборную России. На новый сезон-2023/24 их не включили в списки кандидатов.
Дэвис является дочкой российского тренера Этери Тутберидзе. Пара живет и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования. Дуэт в сезоне-2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое место на чемпионате Европы и 14-е на Олимпиаде.