Дочь Тутберидзе получала деньги из бюджета, в Минспорта все объяснили

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые сменили в июне спортивное гражданство на грузинское, получали деньги из федерального бюджета в сезоне-2022/23, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на Министерство спорта.

Диана и Глеб выполнили критерии попадания в основной состав списка кандидатов сборной команды России в сезоне-2022/23, по заявке федерации со спортсменами. Между сторонами было заключено трудовое соглашение. Однако за тот период они ни разу не выступили за сборную России. На новый сезон-2023/24 их не включили в списки кандидатов.