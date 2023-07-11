Фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом
Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.
Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 19-летняя фигуристка из-за болезни была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.
Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое поражает лимфатические узлы, печень, селезенку и другие органы. Среди симптомов болезни наблюдается температура до 40,5°С, ангина и увеличение пораженных органов. Заболевшим, как правило, рекомендуется избегать физических нагрузок в течение нескольких недель.
Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене в Германии и полностью пропустила сезон 2022/23 из-за восстановления. На сезон 2023/24 Щербакова попала в резервный состав сборной России.