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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку Дробязко гражданства

Министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом сообщает вещательная компания LRT.

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Источник: РИА "Новости"

«Дробязко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, имя которой присутствует в санкционном списке, а также поддерживает отношения с другими людьми, указанными в списке. Дробязко публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу безопасности Литвы», — заявил заместитель министра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы провел проверку в отношении фигуристки и пришел к выводу, что она не является угрозой национальной безопасности страны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.

Маргарита Дробязко является тринадцатикратной чемпионкой Литвы в паре со своим мужем Повиласом Ванагасом. Литовская пара пять раз принимал участие в Олимпийских играх, где их лучшим результатом было пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Супруги завершили карьеру в 2006 году и сосредоточились на участии в российских ледовых шоу.

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 МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку Дробязко гражданства
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