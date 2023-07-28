МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку Дробязко гражданства

«Дробязко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, имя которой присутствует в санкционном списке, а также поддерживает отношения с другими людьми, указанными в списке. Дробязко публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу безопасности Литвы», — заявил заместитель министра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы провел проверку в отношении фигуристки и пришел к выводу, что она не является угрозой национальной безопасности страны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.