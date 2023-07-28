МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку Дробязко гражданства

«Дробязко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, имя которой присутствует в санкционном списке, а также поддерживает отношения с другими людьми, указанными в списке. Дробязко публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу безопасности Литвы», — заявил заместитель министра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса.
Ранее Департамент государственной безопасности Литвы провел проверку в отношении фигуристки и пришел к выводу, что она не является угрозой национальной безопасности страны из-за сотрудничества с шоу Татьяны Навки.
Маргарита Дробязко является тринадцатикратной чемпионкой Литвы в паре со своим мужем Повиласом Ванагасом. Литовская пара пять раз принимал участие в Олимпийских играх, где их лучшим результатом было пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Супруги завершили карьеру в 2006 году и сосредоточились на участии в российских ледовых шоу.