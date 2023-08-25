Костомаров будет участвовать во всех шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.
22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.
«Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха “Письма любви”, которые пройдут в Сочи до 30 августа», — сообщили ТАСС в пресс-службе шоу.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.