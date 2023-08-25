Костомаров будет участвовать во всех шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи

22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c9b9245f7c565490&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239287" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха “Письма любви”, которые пройдут в Сочи до 30 августа», — сообщили ТАСС в пресс-службе шоу.