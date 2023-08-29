Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Рубин
Урал
Футбол. Кубок России
17:15
Факел
Оренбург
Футбол. Кубок России
19:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Динамо
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Панатинаикос
Брага
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь пропала в понедельник около 19 часов вечера.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.

Сообщается, что Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее на Волоколамском шоссе.

Телеграм-канал 112 добавляет, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной.

Алина Горбачева является действующей чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России среди взрослых она заняла девятое место. В июле фигуристке исполнилось 16 лет. В этом месяце Горбачева вернулась к тренировкам после травмы, из-за которой была вынуждена пропустить контрольные прокаты юниорской сборной России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию
Что будет, если каждый день прыгать на скакалке 10 минут
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь