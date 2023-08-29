В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь пропала в понедельник около 19 часов вечера.
«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.
Сообщается, что Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее на Волоколамском шоссе.
Телеграм-канал 112 добавляет, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной.
Алина Горбачева является действующей чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России среди взрослых она заняла девятое место. В июле фигуристке исполнилось 16 лет. В этом месяце Горбачева вернулась к тренировкам после травмы, из-за которой была вынуждена пропустить контрольные прокаты юниорской сборной России.