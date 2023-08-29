В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию

Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь пропала в понедельник около 19 часов вечера.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.

Сообщается, что Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее на Волоколамском шоссе.

Телеграм-канал 112 добавляет, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной.