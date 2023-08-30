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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Следователи передали найденную фигуристку Алину Горбачеву матери

Найденная накануне фигуристка Алина Горбачева после проведения следственных действий была передана матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ “Вегас”, зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», — сообщил источник.

О пропаже 16-летней фигуристки стало известно днем во вторник. Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь в понедельник около 19 часов ушла с тренировки на катке на «Чкалов Арене» и пропала.

Через некоторое время появилось сообщение, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой, после чего водолазы начали работу по поиску фигуристки в Москве-реке. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки, а позднее возбудил уголовное дело об убийстве.

Вечером прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе, в которое фигуристка заходила в районе часа дня. Около девяти часов вечера полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Алина Горбачева является действующей чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России среди взрослых она заняла девятое место. В этом месяце Горбачева вернулась к тренировкам после травмы, из-за которой была вынуждена пропустить контрольные прокаты юниорской сборной России.

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