Фигуристка Горбачева доставлена в следственный комитет

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сказано в сообщении.

О пропаже 16-летней фигуристки стало известно днем во вторник. Мать фигуристки Екатерина сообщила, что ее дочь в понедельник около 19 часов ушла с тренировки на катке на «Чкалов Арене» и пропала.

Через некоторое время появилось сообщение, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой, после чего водолазы начали работу по поиску фигуристки в Москве-реке. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки, а позднее возбудил уголовное дело об убийстве.

Вечером прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе, в которое фигуристка заходила в районе часа дня. Около девяти часов вечера полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.