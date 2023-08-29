Горбачева зашла в кафе на Волоколамском шоссе после новости об исчезновении
Во вторник около 13.00 пропавшая несовершеннолетняя фигуристка зашла в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Во вторник около 13.00 пропавшая несовершеннолетняя фигуристка зашла в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
«Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.
В понедельник фигуристка вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.