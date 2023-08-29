Горбачева зашла в кафе на Волоколамском шоссе после новости об исчезновении

Горбачева зашла в кафе на Волоколамском шоссе после новости об исчезновении

Во вторник около 13.00 пропавшая несовершеннолетняя фигуристка зашла в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.