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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

На юго-западе Москвы завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщается на сайте правительства столицы.

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Источник: mos.ru

Спорткомплекс в Ясеневе включает в себя две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные коробки, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур. Теперь у спортсменов есть идеальные условия для тренировок и восстановления.

На территории около комплекса благоустроен участок для прогулок, а также оборудована парковка на 100 машин и автобусов.

«Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно — успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.

От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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