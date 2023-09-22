Завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе
На юго-западе Москвы завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщается на сайте правительства столицы.
На юго-западе Москвы завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщается на сайте правительства столицы.
Спорткомплекс в Ясеневе включает в себя две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные коробки, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур. Теперь у спортсменов есть идеальные условия для тренировок и восстановления.
На территории около комплекса благоустроен участок для прогулок, а также оборудована парковка на 100 машин и автобусов.
«Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно — успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.
От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.