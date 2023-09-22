Завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

Спорткомплекс в Ясеневе включает в себя две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные коробки, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур. Теперь у спортсменов есть идеальные условия для тренировок и восстановления.