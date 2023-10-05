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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигурист Ковтун и гимнастка Леванова поженились: видео

Спортсмены поделились радостным событием со своими подписчиками в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"
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Максим Ковтун и Евгения Леванова встречались с 2018 года, а два года назад объявили о помолвке.

Максиму Ковтуну 28 лет. Он четырехкратный чемпион России и трехкратный призер чемпионатов Европы в мужском одиночном катании.

В апреле 2019 года Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.

23-летняя Евгения Леванова — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

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