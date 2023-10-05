Фигурист Ковтун и гимнастка Леванова поженились: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239472" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Ковтун и Евгения Леванова встречались с 2018 года, а два года назад объявили о помолвке.

Максиму Ковтуну 28 лет. Он четырехкратный чемпион России и трехкратный призер чемпионатов Европы в мужском одиночном катании.

В апреле 2019 года Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.