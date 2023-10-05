Фигурист Ковтун и гимнастка Леванова поженились: видео
Спортсмены поделились радостным событием со своими подписчиками в соцсетях.
Спортсмены поделились радостным событием со своими подписчиками в соцсетях.
Максим Ковтун и Евгения Леванова встречались с 2018 года, а два года назад объявили о помолвке.
Максиму Ковтуну 28 лет. Он четырехкратный чемпион России и трехкратный призер чемпионатов Европы в мужском одиночном катании.
В апреле 2019 года Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.
23-летняя Евгения Леванова — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.