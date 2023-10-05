Фигурист сделал запрещенное сальто и все равно выиграл турнир: видео

Действующий чемпион Европы исполнил в произвольной программе сальто, чем вызвал удивление у местной публики. Элемент стоил 22-летнему французу двух штрафных баллов, но это не помешало ему выиграть — отрыв от ближайшего преследователя, корейца Чха Джун Хвана, составил почти 28 баллов.

Прыжки вокруг горизонтальной оси запрещены правилами фигурного катания из-за повышенной травмоопасности. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) запретила этот элемент в 1976 году. Тем не менее, в редких случаях фигуристы выполняют сальто, даже несмотря на существующий запрет. Один из самых известных случаев произошел на произвольной программе на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Тогда сальто исполнила французская фигуристка Сурия Бонали, которая из-за снижения оценок заняла лишь десятое место.