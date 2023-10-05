Александра Трусова сообщила о приобретении нового автомобиля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239481" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня я наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота», — сказала 19-летняя спортсменка, продемонстрировав серый Mercedes-Benz.

Стоимость «Гелендвагена» 2023 года выпуска в России начинается от 30 млн рублей.

Ранее спортсменка заявила, что не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.