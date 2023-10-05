Александра Трусова сообщила о приобретении нового автомобиля
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова поделилась с своими подписчиками в соцсетях покупкой автомобиля.
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова поделилась с своими подписчиками в соцсетях покупкой автомобиля.
«Сегодня я наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота», — сказала 19-летняя спортсменка, продемонстрировав серый Mercedes-Benz.
Стоимость «Гелендвагена» 2023 года выпуска в России начинается от 30 млн рублей.
Ранее спортсменка заявила, что не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
В сентябре появилась информация, что Александра Трусова и олимпийский чемпион Марк Кондратюк расстались и больше не состоят в отношениях.