Роман Костомаров показал, как бегает по лестнице на протезах
Олимпийский чемпион Роман Костомаров делится со своими подписчиками, как он привыкает к использованию протезов после частичной ампутации конечностей.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров делится со своими подписчиками, как он привыкает к использованию протезов после частичной ампутации конечностей.
Костомаров опубликовал видео в соцсетях, на котором бежит по лестнице, перескакивая через одну ступеньку.
«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть», — подписал ролик фигурист.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.
В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а месяц назад олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые после ампутации вышел на лед.