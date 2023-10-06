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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров показал, как бегает по лестнице на протезах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров делится со своими подписчиками, как он привыкает к использованию протезов после частичной ампутации конечностей.

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Костомаров опубликовал видео в соцсетях, на котором бежит по лестнице, перескакивая через одну ступеньку.

«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть», — подписал ролик фигурист.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а месяц назад олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые после ампутации вышел на лед.

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