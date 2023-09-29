Костомаров впервые показал, как плавает в бассейне

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4a4cd08a26fdd8a8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239440" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — сказал Костомаров на видео.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал ролик спортсмен.

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.