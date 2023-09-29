Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Амур
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
Авангард
60
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
01
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров впервые показал, как плавает в бассейне

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые опубликовал видео, как плавает в бассейне с протезами.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — сказал Костомаров на видео.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал ролик спортсмен.

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а недавно олимпийский чемпион впервые после ампутации вышел на лед.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание...
Бывший игрок «Спартака» вспомнил, как выбил одноклубнику зубы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь