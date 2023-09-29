Костомаров впервые показал, как плавает в бассейне
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые опубликовал видео, как плавает в бассейне с протезами.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые опубликовал видео, как плавает в бассейне с протезами.
«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — сказал Костомаров на видео.
«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал ролик спортсмен.
Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.
В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а недавно олимпийский чемпион впервые после ампутации вышел на лед.