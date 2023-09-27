Поздняков: Костомаров станет примером для получивших ранения в СВО

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«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только все спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну, а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», — сказал Поздняков в интервью ТАСС.

«Он пример не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем. И будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления. К сожалению, в современном мире “хорошими делами прославиться нельзя”, но это тот случай, когда я уверенно говорю, что можно», — добавил президент ОКР.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.