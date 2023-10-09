Тарасова — о решении ISU продлить остранение россиян: Будь они прокляты

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
На заседании Совета ISU, который прошел в Лозанне в эти выходные, вопрос допуска российских и белорусских спортсменов даже не обсуждался, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев «Матч-ТВ».