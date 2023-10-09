Тарасова — о решении ISU продлить остранение россиян: Будь они прокляты

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».