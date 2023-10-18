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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Елизавета Туктамышева пропустит сезон-2023/24

Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне, сообщает источник РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, 26-летняя фигуристка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Ранее Елизавета участвовала в спектаклях Татьяны Навки, в конце октября она выступит в шоу Евгения Плющенко в нескольких городах.

Елизавета Туктамышева является воспитанницей Алексея Мишина, который ранее тренировал Евгения Плющенко.

Татьяна Тарасова поддержала решение Туктамышевой пропустить сезон.

«Если Лиза и Алексей Николаевич решили пропустить сезон, значит, так и надо. Лиза — великая спортсменка, которая внесла огромный вклад в наше фигурное катание. Мне кажется, она реализовала себя полностью», — приводит РИА Новости слова Тарасовой.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года по фигурному катанию. На чемпионате России 2023 года в Красноярске, Елизавета заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

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