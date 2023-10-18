Елизавета Туктамышева пропустит сезон-2023/24
Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне, сообщает источник РИА Новости.
Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне, сообщает источник РИА Новости.
По данным источника, 26-летняя фигуристка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
Ранее Елизавета участвовала в спектаклях Татьяны Навки, в конце октября она выступит в шоу Евгения Плющенко в нескольких городах.
Елизавета Туктамышева является воспитанницей Алексея Мишина, который ранее тренировал Евгения Плющенко.
Татьяна Тарасова поддержала решение Туктамышевой пропустить сезон.
«Если Лиза и Алексей Николаевич решили пропустить сезон, значит, так и надо. Лиза — великая спортсменка, которая внесла огромный вклад в наше фигурное катание. Мне кажется, она реализовала себя полностью», — приводит РИА Новости слова Тарасовой.
Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года по фигурному катанию. На чемпионате России 2023 года в Красноярске, Елизавета заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.