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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Елизавета Туктамышева описала свой типичный день

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала редакции проекта Леди Mail.ru, как проводит свой обычный день.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристка описала свой типичный распорядок дня и рассказала, сколько тренируется, что ест на ужин и как проводит свободное время.

Узнать подробнее о повседневной жизни Туктамышевой вы можете по этой ссылке.

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