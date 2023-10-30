Елизавета Туктамышева описала свой типичный день
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала редакции проекта Леди Mail.ru, как проводит свой обычный день.
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала редакции проекта Леди Mail.ru, как проводит свой обычный день.
Фигуристка описала свой типичный распорядок дня и рассказала, сколько тренируется, что ест на ужин и как проводит свободное время.
Узнать подробнее о повседневной жизни Туктамышевой вы можете по этой ссылке.