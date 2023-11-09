Глава USADA — о деле Валиевой: Справедливость потерпела поражение

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе. Спортсменам, которые уже почти два года ждут своих медалей, было не просто отказано в справедливости. Справедливость потерпела поражение. Спортсмены никогда не смогут пережить тот момент, который был бы у них на олимпийском подиуме», — приводит слова Трэвиса Тайгарта USA Today.

Команда США в случае дисквалификации Валиевой рассчитывает получить золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире, который вместе с Камилой выиграли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За сборную США выступали Нейтан Чен. Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.