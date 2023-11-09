Глава USADA — о деле Валиевой: Справедливость потерпела поражение
Генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт дал комментарий о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт дал комментарий о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Камила Валиева на чемпионате России в декабре 2021 года сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Об этом стало известно после победы сборной России в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го. При этом спортивный арбитражный суд позволил спортсменке участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. Медали в командной дисциплине так и не были вручены. Первые слушания прошли с 26 по 28 сентября 2023, а очередное заседание состоится
«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе. Спортсменам, которые уже почти два года ждут своих медалей, было не просто отказано в справедливости. Справедливость потерпела поражение. Спортсмены никогда не смогут пережить тот момент, который был бы у них на олимпийском подиуме», — приводит слова Трэвиса Тайгарта USA Today.
Команда США в случае дисквалификации Валиевой рассчитывает получить золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире, который вместе с Камилой выиграли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За сборную США выступали Нейтан Чен. Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.