Медведев обошел Овечкина в рейтинге самых ценных личных брендов

Forbes Sport опубликовал рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов.

Эксперты посчитали уровень маркетинговой привлекательности Медведева самым высоким, основываясь на его популярности в русскоязычных СМИ и социальных медиа. В Forbes считают, что Даниил сейчас главная российская спортивная звезда.

Фигуристка Александра Трусова заняла второе место благодаря своей популярности в соцсетях, а нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин замкнул тройку. Российский хоккеист вызывает интерес из-за погони за Уэйном Гретцки в борьбе за титул лучшего бомбардира в истории НХЛ. Также Александр в этом году впервые возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

На четвертом месте расположился нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба. После возвращения из Турции Дзюба стал соведущим YouTube-шоу тренера Леонида Слуцкого и подписал несколько крупных рекламных контрактов.