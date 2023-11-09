Медведев обошел Овечкина в рейтинге самых ценных личных брендов
Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг Forbes самых ценных личных брендов спортсменов, обойдя хоккеиста Овечкина и фигуристку Трусову.
Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг Forbes самых ценных личных брендов спортсменов, обойдя хоккеиста Овечкина и фигуристку Трусову.
Forbes Sport опубликовал рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов.
Эксперты посчитали уровень маркетинговой привлекательности Медведева самым высоким, основываясь на его популярности в русскоязычных СМИ и социальных медиа. В Forbes считают, что Даниил сейчас главная российская спортивная звезда.
Фигуристка Александра Трусова заняла второе место благодаря своей популярности в соцсетях, а нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин замкнул тройку. Российский хоккеист вызывает интерес из-за погони за Уэйном Гретцки в борьбе за титул лучшего бомбардира в истории НХЛ. Также Александр в этом году впервые возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
На четвертом месте расположился нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба. После возвращения из Турции Дзюба стал соведущим YouTube-шоу тренера Леонида Слуцкого и подписал несколько крупных рекламных контрактов.
В топ-5 также попала фигуристка Камила Валиева. В отношении Валиевой проводится допинговое расследование со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS), поэтому она привлекает внимание СМИ и болельщиков.