Мирра Андреева, Медведев и Рублев сыграют на выставочном турнире в ОАЭ
Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби.
Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби.
Андреева, Медведев и Рублев попали в состав команды «Иглз», четвертой участницей стала американка София Кенин.
Всего в турнире примут участие 16 теннисистов, их разбили на четыре команды. В составе «Фэлконс» сыграют американцы Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фриц, канадка Лейла Фернандес и представляющая Казахстан Елена Рыбакина. За «Хоукс» выступят поляки Хуберт Хуркач и Ига Свентек, норвежец Каспер Рууд и француженка Каролин Гарсия. В команду «Кайтс» попали грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.
Турнир World Tennis League пройдет с 21 по 24 декабря в Абу-Даби. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.