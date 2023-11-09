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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева, Медведев и Рублев сыграют на выставочном турнире в ОАЭ

Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби.

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Источник: AP 2023

Андреева, Медведев и Рублев попали в состав команды «Иглз», четвертой участницей стала американка София Кенин.

Всего в турнире примут участие 16 теннисистов, их разбили на четыре команды. В составе «Фэлконс» сыграют американцы Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фриц, канадка Лейла Фернандес и представляющая Казахстан Елена Рыбакина. За «Хоукс» выступят поляки Хуберт Хуркач и Ига Свентек, норвежец Каспер Рууд и француженка Каролин Гарсия. В команду «Кайтс» попали грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.

Турнир World Tennis League пройдет с 21 по 24 декабря в Абу-Даби. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.

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