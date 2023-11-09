Мирра Андреева, Медведев и Рублев сыграют на выставочном турнире в ОАЭ

Всего в турнире примут участие 16 теннисистов, их разбили на четыре команды. В составе «Фэлконс» сыграют американцы Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фриц, канадка Лейла Фернандес и представляющая Казахстан Елена Рыбакина. За «Хоукс» выступят поляки Хуберт Хуркач и Ига Свентек, норвежец Каспер Рууд и француженка Каролин Гарсия. В команду «Кайтс» попали грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.