СМИ: CAS вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года

Камила Валиева на чемпионате России в декабре 2021 года сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Об этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го. При этом спортивный арбитражный суд (CAS) позволил спортсменке участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. Спустя более чем полгода медали в командной дисциплине так и не были вручены.