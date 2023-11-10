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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: CAS вынесет вердикт по делу Валиевой в январе 2024 года

9 и 10 ноября проходят слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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Источник: Reuters

Камила Валиева на чемпионате России в декабре 2021 года сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Об этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го. При этом спортивный арбитражный суд (CAS) позволил спортсменке участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. Спустя более чем полгода медали в командной дисциплине так и не были вручены.

Первые слушания прошли с 26 по 28 сентября 2023, а очередное заседание проходит 9—10 ноября.

«Ожидается, что окончательное решение коллегии CAS будет вынесено в ближайшие несколько месяцев. Возможно, в декабре, но гораздо более вероятно после праздников в начале 2024 года», — заявила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

9 ноября Валиева повторно выступила перед арбитрами CAS.

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